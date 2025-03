Bénin: suspension du PRMP de la mairie de Bohicon pour violations des règles de passation des marchés publics

- Publicité-

La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la commune de Bohicon a été suspendu par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, le 13 février 2025, rapporte Fraternité FM.

Le 13 février 2025, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a ordonné la suspension de Djossou Comlan Roger, Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la commune de Bohicon. Cette décision fait suite à des accusations graves de violation des principes de transparence dans les procédures de passation des marchés, de non-respect de la séparation des fonctions entre la passation et la régulation, ainsi que de défaut de professionnalisme.

L’affaire remonte à une plainte déposée par l’entreprise SODJINOU MAHOUNA et FILS, dont l’offre a été rejetée dans le cadre des travaux de reconstruction et réfection d’infrastructures dans la commune. L’entreprise a saisi l’ARMP, pointant des dysfonctionnements dans la procédure, qui, selon elle, entachaient la transparence et l’équité du processus.

Malgré ces anomalies, Djossou Comlan Roger aurait poursuivi la procédure de passation des marchés, ignorant la nécessité de suspendre le processus en attendant l’analyse de l’ARMP, selon les rapports de Fraternité FM. Une attitude qui pourrait entraîner des sanctions disciplinaires à son encontre, conformément à la réglementation en vigueur.

Cette décision souligne une nouvelle fois la vigilance des autorités en matière de régulation des marchés publics et leur détermination à sanctionner les manquements qui compromettent la confiance des citoyens dans les processus administratifs.