Bénin: suspendus du CNPA, Saturnin Hounkpè et Cie contre-attaquent Evariste Hodonou

Après la publication du communiqué notifiant leur suspension du Conseil National du Patronat et de l’Audiovisuel (CNPA-Bénin), Fortuné Assogba et ses co-accusés ont vivement réagi. Ils contestent la décision du président Evariste Hodonou et appellent au respect strict des textes du Conseil.

Saturnin Hounkpè, Fortuné Assogba et Achille Ahossinou contestent leur suspension du CNPA. Pour eux, cette décision de suspension annoncée via un communiqué n’est pas conforme aux textes en vigueur.

Selon les explications des frondeurs, l’article 66 du règlement intérieur du CNPA-Bénin a été violé par Evariste Hodonou. Ils font savoir que selon cet article, « aucune sanction ne peut être prononcée tant que le mis en cause n’a pas été écouté, à moins qu’il ne réponde pas à l’appel ». Mieux, « seule l’Assemblée générale est compétente pour prononcer la suspension et l’exclusion sur proposition du Bureau Directeur ».

Au regard de ces éléments, les Conseillers suspendus concluent que « la décision du communiqué n°001/2022 est nulle et de nul effet ». Pour rappel, ils ont été sanctionnés pour des actes jugés « graves ». Fortuné Assogba et Cie sont notamment accusés de détournement de courriers et participation à des activités au nom du CNPA sans mandat du Bureau Directeur et sans ordre de mission.