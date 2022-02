Bénin: supposée bagarre entre Léhady et Ganiou, Nicéphore Soglo monte au créneau

Depuis ce jeudi 3 Février 2022, une affaire de bagarre en France entre l’ancien maire Léhady Soglo et son jeune frère, l’ancien ministre des sports, Ganiou fait grand bruit à Cotonou. Sur le sujet, l’ancien président Nicéphore Soglo, le géniteur des deux présumés « bagarreurs », affirme que chez les Soglo, les différends sont réglés dans le dialogue et non par des coups de point.

L’affaire a fait le tour des réseaux sociaux ce jeudi, Léhady et Ganio Soglo se sont défigurés à Paris. L’information relayée par un média en ligne de la place a été vite démentie par les deux concernés. Pour celui qui aurait été gardé à vue, il s’agit purement et simplement d’une bêtise.

L’ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, père des deux présumés auteurs du pugilat n’a pas dit autre chose que ces deux enfants. Il est resté aussi dans le démenti. « Le chien aboie la caravane passe« , confie-t-il au média « L’Afrique en Marche » comme pour dire qu’il faut faire comme si cette information n’a jamais existé.

L’ancien président-Maire ne veut pas s’enfoncer dans la polémique. Il souhaite qu’on laisse l’auteur de l’information face à sa conscience. « Notre pèlerinage terrestre doit-il nous autoriser à faire certaines choses ? Si certains pensent qu’être terrien, tout est permis qu’on les laisse face à leur conscience« , confie-t-il.

Les Soglo règlent leurs différends par le dialogue…

Pour l’ancien président-maire, parler d’une bagarre entre ses enfants revient à remettre en cause l’éducation que lui et son épouse leur ont inculqués. « Si mes enfants en viennent à se battre devant les épouses, en clair, c’est dire que c’est l’héritage que Rosine et moi avions légué à notre progéniture« , interprète-t-il.

« Mon épouse a toujours témoigné publiquement avant sa mort que chez les Soglo, les différends se règlent dans le dialogue, mais jamais avec des coups de poings. Mes enfants n’ont pas été éduqués de la sorte« , a martelé Hercule.

Il faut rappeler qu’avant la réaction de leur géniteur, Léhady et Ganiou Soglo, les deux personnes directement concernées par l’affaire ont fait des démenties. Dans sa réaction, Ganiou Soglo a fait savoir qu’il est en France pour des raisons de suivi sanitaire.