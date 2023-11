Bénin: suite aux critiques, la statue gorille retirée du carrefour Kpota

Objet de vives critiques sur les réseaux sociaux, la géante statue gorille posée au carrefour Kpota, dans la commune d’Abomey-Calavi, n’y est restée que pendant quelques heures. Ce mercredi 22 novembre 2023, elle a été retirée des lieux.

Mardi 21 novembre, les usagers du carrefour Kpota ont découvert une statue gorille imposante qui a pris place au niveau du rond-point. Surprise générale. Toute cette journée, elle a nourri la curiosité des passants qui ne manquent pas de jeter un coup d’œil avant de continuer leur chemin.

Très vite, une polémique est née sur les réseaux sociaux. Dans une série de publications, cette statue posée par AgouaLand a été diversement appréciée. Sur place, les commentaires sont allés dans tous les sens. Certains ont vu une action d’embellissement du carrefour, tandis que d’autres évoquent des raisons de sécurité.

Les porteurs de la thèse d’insécurité soulignent les conditions techniques dans lesquelles la statue est posée. En effet, elle n’est pas solidement fixée et prend de l’espace sur un carrefour qui était déjà en manque d’espace et d’éclairage.

Finalement, on peut dire que les dénonciations et indignations ont été entendues par les autorités de la Mairie et les responsables de la structure à qui la statue appartient. Des dispositions ont été prises et la statue a été retirée sans incident.