Bénin: Serge Ahouandogbo démissionne de son poste de DG/SIRAT, 03 agents de la structure limogés

le Directeur général de la Société des Infrastructures routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT S.A), Serge Ahouandogbo a démissionné de son poste. Trois (03) agents de la structure, dont la Personne responsable des marchés publics (Prmp) limogés.

Serge Ahouandogbo a démissionné de son poste de Directeur général de la Société des Infrastructures routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT). De sources proches de la structure, on apprend également que la Personne responsable des marchés publics (Prmp) et deux spécialistes des Marchés publics ont été remerciés.

Cette démission intervient à un moment où la Société est secouée par une affaire de mauvaise gouvernance. Il y a quelques semaines le désormais ex-Directeur général de la SIRAT et quatre (04) de ses collaborateurs ont été interpellés par la justice pour des soupçons d’irrégularités dans l’attribution d’un marché de construction routière.

A l’issue d’une audition concernant le dossier, Serge Ahouandogbo avait été mis sous convocation par la Brigade Économique et Financière (BEF).