Bénin: Sept ans de prison requis contre un homme pour chantage aux photos intimes de son ex

Le ministère public s’est montré particulièrement ferme ce mardi devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) contre un jeune homme, poursuivi pour avoir fait chanter son ex-petite amie en menaçant de diffuser ses photos intimes.

​L’affaire a débuté de manière presque cinématographique. Pensant se rendre à un rendez-vous qu’il avait fixé avec son ancienne compagne, le maître-chanteur est tombé dans un piège. Alertée par la victime, la police l’attendait sur place et l’a arrêté en flagrant délit.

​C’est lors de sa garde à vue que le dossier a pris une tout autre tournure. En fouillant son téléphone portable pour les besoins de l’enquête sur le chantage, les policiers sont tombés sur des éléments compromettants d’une tout autre nature. L’analyse de l’appareil a révélé que le prévenu ne se contentait pas de harceler son ex-copine, mais qu’il menait également des activités de cyberarnaque sur internet.

​Déjà coincé par la plainte de son ex-partenaire, l’homme se retrouve désormais poursuivi sur deux fronts: l’extorsion de fonds sous menace de diffusion d’images intimes et l’escroquerie en ligne.

Dans ses réquisitions, le représentant du ministère public a requis sept ans contre le mis en cause. La CRIET a mis le dossier en délibéré et rendra son verdict dans les prochaines semaines