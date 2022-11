Bénin: Sèna Noble règle ses comptes avec la go H-Ley pour une affaire de « rire moqueur » (vidéos)

La chanteuse Sèna Noble a remis la go H-ley à sa place après une réaction hilarante de cette dernière sur l’une de ses vidéos publiée sur le réseau social TikTok.

Le torchon brule entre les chanteuses Sèna Noble et la go H-Ley sur sur le réseau social TikTok. Tout est parti d’un commentaire de la go H-Ley sur une vidéo de Sena Noble. En effet, il y a environ 5 jours, Sena Noble a publié une vidéo dans laquelle elle faisant une activité sportive.

Mais elle reproche à La go H-Ley de s’être moquée d’elle alors qu’elle ne faisait rien de grave ou d’interdit. En commentaire, La go H-Ley a laissé des émoticônes de « rire » souvent utilisé lorsque les internautes rirent à gorge déployée d’un sujet donné.

Le rire moqueur de l’artiste était accompagné de l’interjection « Yoor » écrit en fongbé qui signifie en français un « étonnement ou qu’est-ce qu’elle fait » compte tenu des circonstances.

Sena Noble répond cash

Face à ce rire moqueur, la réaction de Sena Noble ne s’est pas fait attendre. « Je n’ai aucun problème ave celle. Moi je ne t’ai jamais vu. C’est lorsqu’elle a fait le commentaire que j’ai été sur son compte et j’ai remarqué que je ne suis pas abonnée à elle et elle non plus ne s’est pas abonnée à mon compte », a-t-elle affirmé.

A l’en croire, il s’agit d’un commentaire désagréable qui illustre un manque de respect en sa personne. Le « Yor » qu’elle a mis, c’est comme si je pose un mauvais acte. Je ne joue pas de la comédie. Si c’était de la comédie, on pouvait en rire. C’est « le yor » qui me dérange. C’est tout comme si je n’ai rien à faire ou que ce que je fais est enfantin et nul », s’est-elle insurgé.

La go H-ley taxée d’hypocrite

Pour Sena Noble, la go H-Ley a été la première personne à laisser plus de trois commentaires désagréables avant de les supprimer. « Ma soeur, pourquoi as-tu supprimé les messages? Il fallait laisser le message pour que les gens prennent connaissance de ce que tu as dis.

Et laisse moi te dire que je ne suis pas une hypocrite comme toi, tu me dis que j’allais rentrer en Inbox. Toi tu connais mon Inbox et tu viens laisser un tel commentaire? », a-t-elle ajouté.

Dans sa vidéo, la chanteuse Sena Noble s’est également excusée auprès de ses fans que sa réaction à l’endroit de sa collègue la go H-Ley a frustré.