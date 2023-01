Bénin: Selon Candide Azannaï, le parti LD ne pourra rien faire avec 28 députés

Le parti Les Démocrates (LD) sera dormais au parlement avec 28 élus. Mais selon Candide Azannaï, cette présence ne servira à rien. Il croit fermement que les députés qui vont désormais représenter l’opposition au parlement ne pourront aucunement impacter les grandes décisions qui seront issues de ce haut lieu de la politique.

L’ancien ministre Candide Azannaï ne décolère pas sur la participation du parti Les Démocrates (LD) aux élections législatives du 08 janvier dernier. Il pense qu’Eric Houndété et sa suite ont servi de faire-valoir, et de ce fait, ne pourront pas pleinement joué leur rôle d’opposant avec les sièges obtenus. « Je vous ai demandé tout à l’heure, qu’est-ce qu’ils peuvent faire sur une loi ordinaire à l’Assemblée ? Rien, zéro. Et le chiffre 28, ce n’est pas au hasard », a-t-il confié dans un entretien avec Matin Libre.

Candide Azannaï dit avoir situé, avant même les élections, le nombre de sièges des démocrates entre 25 et 30 maximum, sur les 109 sièges au total. « Si vous prenez 109, vous divisez 109 par 4 par exemple vous avez 27 et quelque ; donc dans cette Assemblée-là, le dictateur est trois fois supérieur à ces personnes-là (députés démocrates) », a-t-il expliqué.

Donc ces personnes (députés démocrates) ne peuvent pas réagir sur des lois ordinaires, réagir sur des lois organiques (majorité qualifiée), réagir sur des lois constitutionnelles parce que les 27 ou 28-là sont frileux. Donc à quoi beau avoir fait tout ça ? Candide Azannaï

Sur la contestation affichée par le parti Les Démocrates après les résultats des élections, Candide Azannaï parle de « comédie ». « Ceux qui disent qu’ils vont revendiquer, ils vont revendiquer devant quelle institution ? Ne perdons même pas notre temps sur cette affaire. Les Démocrates savent pertinemment qu’ils sont en train de vendre de l’illusion, de rêve aux populations. Ils ont vendu du rêve pour pouvoir gérer des intérêts particuliers », a déclaré l’ancien ministre chargé de la Défense.