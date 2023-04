Bénin – Sécurité dans le Zou: les clients des hôtels, auberges systématiquement enregistrés

- Publicité-

Les promoteurs des lieux d’hébergement du département du Zou sont appelés à enregistrer systématiquement chaque jour leurs client sur la base de leur pièce d’identité.

Le préfet du département du Zou, Firmin Kouton invite les promoteurs d’hôtels, motels, auberges et autres lieux d’hébergement à procéder chaque jour à l’enregistrement systématique de leurs clients sur la base de leur pièce d’identité. Cette mesure fait partie des dispositifs sécuritaires pris par le département pour faire face à l’insécurité liée à la montée du terrorisme.

L’autorité invite donc les promoteurs à mettre à la disposition des gérants, des registres devant servir à l’enregistrement des clients et de les instruire aux fins d’enregistrer de façon journalière, chaque client; à informer immédiatement la Police des comportements suspects de tout client ; et enfin à présenter obligatoirement tous les matins, les registres au commissariat de Police territorialement compétent pour visa.

- Publicité-

A croire le préfet Firmin Kouton, l’inobservance de l’une quelconque de ces prescriptions constitue une violation des dispositions règlementaires en matière de gestion d’établissement, d’hébergement et par ricochet, une participation consciente à la criminalité pour laquelle tout auteur s’exposera aux rigueurs de la loi.

L’autorité préfectorale fait remarquer que les établissements et lieux d’hébergement deviennent de plus en plus des refuges aux malfrats. Un endroit où ils planifient l’exécution de leurs actes sordides.