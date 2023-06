Bénin: Séance d’échange entre la CNSS et l’ordre des Experts Comptables et Comptables agrées

La Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS) a organisé un atelier de formation au profit des Experts-Comptables et Comptables agrées du Bénin (OECCA-Bénin). Cette séance d’échange qui s’est tenue ce mardi 20 juin 2023 à l’hôtel Azalaï de Cotonou s’est focalisée sur la contribution de l’expert comptable à l’efficacité du droit à la sécurité sociale.

Dans l’optique d’assurer l’accomplissement de sa noble mission, la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a jugé essentiel de tenir une rencontre significative avec l’un des acteurs clés du monde des entreprises au Bénin, les Experts-Comptables et Comptables Agréés. Axée sur le thème intitulé « La contribution de l’expert comptable à l’efficacité du droit à la sécurité », cette séance d’échange a permis aux deux entités de mener une réflexion approfondie sur la problématique de la sécurité sociale au Bénin.

Dans son allocution d’ouverture, Apollinaire Cadété Tchintchin, Directeur général de la CNSS, a souligné l’importance de cette première rencontre entre les deux structures, particulièrement à un moment où la sécurité sociale est devenue une préoccupation majeure des autorités du pays. Il a également fait référence aux chantiers de modernisation en cours à la CNSS, exprimant sa conviction que de nouvelles idées et propositions émergeraient de ces échanges pour atteindre l’idéal de la sécurité sociale pour tous.

Les thématiques inscrites au menu des débats

Au cours de cet atelier, les Experts-Comptables et Comptables Agréés du Bénin ont bénéficié de deux présentations. La première portait sur les « obligations déclaratives et de paiement des cotisations », tandis que la seconde abordait le « contrôle des employeurs »

Dans l’ensemble, les diverses thématiques abordées portent sur des questions intrinsèquement liées aux déclarations des agents, au paiement des cotisations sociales et à l’établissement de listes nominatives.

L’expert-comptable : le garant de l’exactitude des déclarations sociales des entreprises

Egalement présent à cette rencontre, le président de la Commission Formation Professionnelle Continue de l’Ordre des Experts-Comptables et Comptables Agréés du Bénin a exprimé sa gratitude envers le directeur de la CNSS pour cette initiative prometteuse qui marque le début d’un partenariat solide entre les deux structures. Il a profité de l’occasion pour rappeler à ses collègues que l’expert-comptable doit forcément avoir certificateur sur les déclarations sociales des entreprises dont il est appelé à approuver les comptes.

« J’aimerais rappeler qu’au Bénin, le régime général de la sécurité sociale gérée par la CNSS est de type déclaratif. Il pèse sur l’employeur une obligation légale de déclaration et de paiement des cotisations à charges pour la CNSS de contrôler l’exactitude desdites déclarations. L’expert comptable étant donc un interlocuteur écouté des responsables d’entreprise a envers ces derniers un devoir de conseil et d’alerte. Il est appelé à avoir un œil certificateur sur les déclarations sociales des entreprises dont il est appelé à approuver les comptes« , a-t-il déclaré avant d’ajouter que L’ECEA-Bénin se sent très honoré par cette démarche pédagogique et se trouve donc dans l’obligation de pérenniser cette riche collaboration.

Cette séance d’échange entre la CNSS et l’Ordre des Experts-Comptables et Comptables Agréés du Bénin marque sans doute un pas important vers la promotion de la sécurité sociale dans le pays. Les connaissances diversifiées acquises lors de cette session de travail devraient ainsi conférer à ces acteurs clés du monde des entreprises au Bénin les moyens de contribuer de manière efficace à la promotion du droit à la sécurité sociale.