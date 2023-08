Bénin-Sanction des directeurs ayant 0% au CEP: Salimane Karimou entend corriger la mesure

Le ministre de l’enseignement maternel et primaire, Salimane Karimou a noté de l’insuffisance dans la mesure visant à sanctionner les directeurs d’école ayant obtenu 0% à l’examen du Certificat d’Etude Primaire.

Après quelques années d’application, la mesure consistant à sanctionner des chefs d’établissement public ayant 0% de taux de réussite à l’examen du CEP fera l’objet d’évaluation. L’annonce a été faite par le ministre des enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou au cours d’une rencontre avec la presse le 28 juillet dernier à Porto-Novo.

À croire l’autorité, il a constaté que la mesure comportait des insuffisances car tous les paramètres ne sont pas pris en compte dans la mise en œuvre de la mesure.

« Dans des localités, des gens ont commencé à s’en servir pour des règlements de comptes. J’ai eu de requête venant d’un directeur qui a été déchargé. Ce cas là m’a frappé et il m’a dit, il faut qu’on réfléchisse autrement« , a confié l’autorité à la presse.

Selon les propos du ministre, ce directeur a été déchargé pour contre performance alors que ses apprenants n’ont même pas été à l’examen.

« Nous l’avons déjà déchargé parce qu’il a eu 0%. On n’a pas su que même les enfants qu’il a présentés, ne sont pas allés à l’examen. Mais comme on a vu 0%, on l’a déchargé. Mais il a écrit pour dire que les enfants ne sont pas allés à l’examen« ,a expliqué l’autorité.

A l’en croire, il y a des pratiques dans cette école qu’il est venu corriger ce qui n’est pas du goût de l’association des parents d’élèves qui se sont organisés pour empêcher les enfants de participer à l’examen du CEP afin de faire sanctionner le directeur.

Au vu des insuffisances de la mesure, le ministre Salimane Karimou a décidé d’évaluer la mesure afin de la rendre plus juste.