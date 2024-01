Bénin – Route des pêches: avis aux personnes dont les biens traversent l’emprise du projet

- Publicité-

Les personnes situées dans la zone de la route des pêches et dont les biens sont traversés par la partie située au Nord dans le village d’Avlékété sont invitées à consulter les plans et répertoires affichés dans l’enceinte de la mairie de Ouidah.

A travers un avis rendu public le 8 janvier 2024, le président de la commission interministérielle chargée du dédommagement ou de l’indemnisation des personnes dont les biens sont affectés par les projets du programme d’action du gouvernement, annonce que faisant suite à l’arrêté N°03/DEP-ATL /SG/SPAT/SA/004SGG23 du 26 Mai 2023 portant déclaration d’utilité publique du périmètre foncier de la zone de développement touristique sur le Littoral entre les Communes de Cotonou et de Ouidah tel que redéfini par le décret 2021-605 du 17 Novembre 2021 et conformément aux dispositions du code foncier et domanial, il sera procédé à l’enquête commodo et incommodo sur la portion de la route de pêche située au nord et non loin du village d’Avlékété dans la Commune de Ouidah.

A cet effet, les personnes dont les biens sont situés dans l’emprise du projet sont invitées à consulter les plans et répertoires affichés dans les locaux de la Mairie de Ouidah et dans l’arrondissement d’Avlékété.

Au cours de cette période qui court du 8 Janvier au 7 Février 2024, toutes personnes ayant des observations sur des données littérales et graphiques , sont priées de faire enregistrer ces réclamations sur des registres prévus à cet effet. Le président de la commission interministérielle chargée du dédommagement ou de l’indemnisation des personnes dont les biens sont affectés par les projets du programme d’action du gouvernement, Victorien Kougblénou, compte sur la collaboration de tous pour la réussite de cette opération.