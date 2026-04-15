Benin: Romuald Wadagni fait une promesse pour la gouvernance de l’action publique

Au lendemain de sa victoire à l’élection présidentielle du dimanche 12 avril 2026, le nouveau président du Bénin, Romuald Wadagni, s’est adressé à la nation pour esquisser les premiers contours de sa future gouvernance.

Au cœur de son message, un engagement central: gouverner sous le sceau du consensus.

S’exprimant devant les Béninois, le président élu a souligné que les dynamiques observées au cours du scrutin traduisaient, selon lui, l’émergence d’un consensus national qu’il entend respecter et intégrer dans l’exercice de ses fonctions.

« Ces tendances, j’y vois aussi la manifestation d’un consensus national dont je m’engage à tenir compte dans les fonctions qui seront les miennes dans quelques semaines », a-t-il déclaré, inscrivant son mandat à venir dans une logique d’écoute et de rassemblement.

Une posture qui contraste avec celle de son prédécesseur, le président Patrice Talon qui n’a tenu compte de l’opinion de personne dans la conduite des affaires publiques.

Romuald Wadagni a également revendiqué une continuité assumée avec l’action de son prédécesseur, Patrice Talon, tout en affichant l’ambition d’aller plus loin. Il a salué les bases posées au cours des dernières années, estimant qu’elles constituent un socle solide pour poursuivre la transformation du pays.

« C’est ensemble, à la suite des bases solides posées par l’action du Président Patrice Talon, que nous irons encore plus loin dans la construction du Bénin », a-t-il affirmé, appelant à une mobilisation collective autour du projet national.

À travers cette déclaration, le président élu projette l’image d’une gouvernance qu’il souhaite plus inclusive, attentive à la diversité des opinions et soucieuse du bien-être de l’ensemble des citoyens, quelles que soient leurs conditions ou leur lieu de résidence.

Cette orientation est une inflexion dans le discours politique, en mettant l’accent sur la recherche de convergences et la prise en compte des sensibilités nationales.

À quelques semaines de sa prise de fonctions, ces engagements posent les jalons d’un mandat placé sous l’attente d’une pratique effective du consensus, dans un pays confronté à des défis économiques, sociaux et sécuritaires majeurs.

Le temps de l’action dira comment cette promesse se traduira concrètement dans la conduite des affaires publiques.