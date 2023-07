Bénin : Roger Gbegnonvi retrouvé mort à son domicile

- Publicité-

Le Bénin est en deuil suite à la perte d’une figure emblématique de la société, le professeur Roger Gbégnonvi. Cet éminent analyste de divers sujets de société a été retrouvé sans vie dans sa chambre, plongeant la commune de Ouidah, sa ville natale, dans une profonde tristesse.

Cette nouvelle est d’autant plus dévastatrice que la commune venait à peine de se remettre du décès d’Anne Sica Adjaï, une fervente militante de la lutte contre la corruption, survenu il y a quelques mois. Roger Gbégnonvi, connu pour son érudition et son engagement envers la société, a occupé le poste de Ministre de l’Alphabétisation sous la présidence de Boni Yayi.

Même après avoir quitté ses fonctions ministérielles, il a continué à contribuer activement à la société en partageant des analyses perspicaces sur divers sujets à travers les médias. En plus de sa carrière politique, le professeur Gbégnonvi était également un écrivain respecté et le président d’une ONG. Il a enseigné les lettres à l’Université Abomey-Calavi au Bénin, contribuant ainsi à la formation de nombreuses générations d’étudiants.

La disparition de Roger Gbégnonvi est une grande perte pour le Bénin et pour tous ceux qui ont été touchés par son travail et son dévouement à la société. Son héritage perdurera à travers ses contributions significatives à l’éducation, à la politique et à la littérature.