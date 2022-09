Bénin: résultats de la sélection des bacheliers dans les universités publiques

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a publié la liste des nouveaux bacheliers sélectionnés à l’issue des choix de filières.

La liste publiée sur le site officiel du ministère concerne les catégories suivantes : bourses d’excellence, les « boursiers » et « partiellement payant ». Elle est consultable à l’adresse : https://enseignementsuperieur.gouv.bj/resultats-de-la-selection-des-bacheliers-edition-de-2022-bourses-dexcellence-boursiers-et-partiellement-payant/.

Le classement est réalisé en tenant compte des : filières de formation choisies ; quotas d’allocations universitaires (bourses, aides universitaires / partiellement payant) ; titres entièrement payants.

La commission tient compte de la filière demandée par le nouveau bachelier et classe de la moyenne la plus forte à la moyenne la plus faible. « Les plus fortes moyennes au classement donnent droit à des bourses de la filière selon le nombre préalablement retenu dans l’arrêté portant quotas d’allocations d’études universitaires. Après les boursiers, suivent les titres «partiellement payant» et « entièrement payant » », indique le guide d’orientation.

Le classement des nouveaux bacheliers pour l’obtention d’une allocation d’études se fait pour les candidats éligibles (remplissant les critères prescrits par le décret portant attribution des allocations d’études) sur la base des trois matières principales retenues avec les coefficients du baccalauréat pour chaque série.

Le calcul est arithmétique et le classement est fait pour toutes les entités de formation des universités publiques pour les bourses, les aides universitaires et les inscriptions partiellement payantes ; il en sera de même pour le titre «entièrement payant». La moyenne de classement est obtenue sur la base des notes des matières fondamentales affectées de leurs coefficients dans la série du baccalauréat. Elle se calcule à partir de la formule suivante :

M = (m1x+m2y+m3z) /(x+y+z) avec M = Moyenne et m = note de la matière x, y, z = coefficient de la matière dans la série Exemple 1 : Médecine Bac D ; M=SVT5+Math4+SPCT4/13

Exemple 2 : Médecine Bac C ; M=SVT2+Math6+SPCT*5/13

Pas de demande de transfert d’une université à une autre après le classement

Après la publication des résultats des travaux de la commission de classement et de sélection, les demandes de transfert d’une université à une autre sont irrecevables. « Tout changement de filière conduit à la perte de l’allocation », avertit le ministère.