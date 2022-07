Bénin: report de la phase payante du ramassage des ordures ménagères

A compter de janvier 2023, le ramassage des déchets ménagers dans les communes du Grand Nokoué sera payant. Selon le Directeur général de la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité du Grand Nokoué (SGDS-GN), Valérie Lawson, les réflexions sont déjà engagées pour la fixation du coût du service.

Préalablement prévue pour Avril 2022, la fin de la gratuité du ramassage des ordures ménagères dans le Grand Nokoué interviendra désormais en janvier 2023. « Il est prévu que les ménages paient une contribution. Au départ, nous avons voulu que cette contribution soit adossée aux factures d’électricité et d’eau, mais les autorités au plus haut niveau ont décidé de ne plus retenir cette option », a expliqué Valérie Lawson.

La nouvelle option retenue consiste à faire payer directement les ménages, mais le coût de la prestation n’est pas encore connu. « Je ne pourrai pas vous dire le coût réel, parce qu’il revient au gouvernement de donner officiellement ce prix », avait confié le DG de la SGDS-GN en décembre dernier.

Le Projet de Gestion des Déchets et de la Salubrité du Grand Nokoué vise à résoudre durablement la problématique de salubrité urbaine afin d’améliorer les conditions de santé publique, le bien-être des populations et de réduire l’impact néfaste de la prolifération des déchets sur l’environnement. Les localités concernées pour le moment sont les 5 communes du Grand-Nokoué, à savoir Cotonou, Sèmè-Podji, Porto-Novo, Ouidah et Abomey-Calavi.