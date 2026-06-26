Bénin: réouverture du dossier Dangnivo avec la demande de comparution de Philippe Houndégnon exigée par la défense

​L’audience de reprise du procès lié à la disparition de Pierre Urbain Dangnivo, ce vendredi 26 juin 2026 au Tribunal de première instance de Cotonou.

À peine les débats rouverts, la défense a formulé une requête stratégique majeure qui pourrait profondément redistribuer les cartes de ce dossier vieux de seize ans.

​C’est l’avocate Me Olga Anassidé qui a jeté un pavé dans la mare en réclamant formellement à la Cour la comparution à la barre d’une figure centrale de la sécurité sous l’ancien régime : le général Louis Philippe Houndégnon, ancien Directeur général de la Police nationale (DGPN).

​Pour motiver cette demande, la défense s’appuie sur de récentes sorties médiatiques du haut gradé de la police. L’ancien DGPN a en effet publiquement et explicitement affirmé qu’il détenait des informations cruciales, non encore révélées, concernant les tenants et les aboutissants de la disparition du cadre du ministère des Finances en août 2010.

​Un témoin clé pour la manifestation de la vérité ?

​Pour les conseils des accusés, et notamment de Codjo Cossi Alofa, le témoignage de l’ex-patron de la police nationale s’avère désormais incontournable pour la manifestation de la vérité.

Louis Philippe Houndégnon occupait des fonctions stratégiques au moment des faits et de l’enquête initiale, une période marquée par des controverses persistantes autour de l’authenticité du corps exhumé à Womey et des rumeurs de machination politique.

​Cette requête de Me Olga Anassidé suspend désormais les débats à la décision du tribunal, qui doit se prononcer sur l’opportunité de citer ou non l’ancien DGPN à comparaître. Si la Cour accède à cette demande, l’ancien DGPN a désormais l’opportunité de livrer tout ce qu’il sait sur ce dossier à la Cour. La lumière peut jaillir de sa déposition.