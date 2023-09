Bénin – Rentrée scolaire: la solution du gouvernement pour les écoles inondées

- Publicité-

La rentrée scolaire 2023-2024 est effective au Bénin depuis le lundi 18 septembre. Mais les vacances sont prolongées pour certains apprenants dont les établissements sont pour l’heure difficiles d’accès.

Les vacances sont prolongées de quelques jours pour les apprenants dont les établissements sont périlleux d’accès du fait de l’inondation. Face à la situation, le gouvernement n’est pas dans l’inaction, a expliqué le ministre de l’Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Yves Chabi Kouaro.

Selon l’autorité en charge du sous secteur de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle sur une radio privée, des mesures sont en cours pour évacuer l’eau des établissements concernés afin de permettre la reprise des activités pédagogiques.

Ainsi, d’ici là semaine prochaine. Les apprenants des établissements inondés pourront renouer avec les activités pédagogiques, a rassuré le ministre. Mieux, des aménagements seront trouvés pour leur permettre de rattraper le retard.

Il faut souligner qu’avec les dernières pluies et la montée des eaux du fleuve Ouémé et du fleuve Niger, beaucoup de localités ont été inondées et les eaux ont installé leur lit dans certains établissements scolaires.