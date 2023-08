Bénin: remise de prix aux 04 gagnants du challenge « Barbecue d’Or Moov Money 2023 »

Les meilleurs exposants de la dixième édition de CTN Barbecue et ayant participé au challenge « Barbecue d’Or Moov Money 2023 » ont été primés ce mercredi 09 août 2023. La cérémonie s’est tenue dans les locaux de la Direction Générale de Moov Africa Bénin à Cotonou.

Les locaux de la Direction Générale de Moov Africa Bénin, ont abrité dans l’après-midi de ce mercredi 09 août 2023, la remise de prix aux gagnants du challenge « Barbecue d’Or Moov Money 2023« .

A en croire Prince Viode, Responsable service Marketing de Moov Money, la cérémonie de cet après-midi est le résultat d’un challenge mis en place par Moov Money, avant le démarrage de Cotonou Barbecue, et dont l’objectif est de motiver les abonnés et festivaliers à payer par Moov Money, après achat au cours des 12 jours du festival gastronomique. « Nous avons mis en place ce challenge afin de pouvoir les motiver à donner le meilleur d’eux même, mais aussi de participer à cette dynamique que Moov Money est en train de mettre en place », a affirmé Prince Viode.

Quatre participants ont été primés au cours de cette cérémonie à savoir les restaurants Chez Chiro, Chez Dagan, Royal Panini’s et 3443 Resto Ebeneza. Ils ont respectivement reçu comme lot un congélateur d’une contenance de 510 litres, une télévision Ecran Plasma 54 pouces, des routeurs de dernière génération avec deux mois de connexion illimitée, et des gadgets Moov Money.

Outre les participants, dix hôtesses ayant travaillé avec les deux premiers lauréats ont également été gratifiés. Elles sont reparties avec une somme de 30.000FCFA, dont 20.000FCFA sur leur compte Moov Money et 10.000FCFA en crédit de communication. « Quand on parle de restaurant, il y a toute une équipe (les hôtesses, les vendeuses) qui travaille sur le festival. Donc les hôtesses aussi ont reçu leur part de lot. L’objectif est de récompenser tour ceux-là qui ont participé à l’atteinte de ce résultat que nous avons eu sur cette édition »,a renchérit le Responsable service Marketing de Moov Money.

Les lauréats manifestent leur gratitude à Moov Money

Les lauréats n’ont pas manqué de manifester leurs reconnaissance, mais aussi leur joies. Pour Chirelle Assongba, Promotrice du Restaurant Chez Chiro, 1er lauréat du challenge Barbecue d’Or Moov Money 2023, l’émotion est assez grande. « C’est vrai qu’on était assez confiant au début, mais quand on a reçu l’annonce qu’on a gagné le premier prix, notre joie était vraiment immense. Nous sommes vraiment ravis et contents et espérons que la collaboration sera encore plus fructueuse à l’avenir », a ajouté Chirelle Assongba.

« Nous remercions Moov Money pour avoir offert ce grand cadeau. Nous étions certes sur le festival Cotonou Barbecue et avions fait de notre mieux, mais nous ne nous attendions pas à ça de la part de Moov Money », affirme les promoteurs du Restaurant Chez Dagan, 2eme lauréat du challenge Barbecue d’Or Moov Money 2023. Les promoteurs de Royal Panini’s, qui sont à leur première expérience sur le festival, malgré tout, ont quand même pu tirer leur épingle du jeu.

« C’était une belle expérience. Et on remercie Moov Money qui n’a ménagé aucun effort pour nous accompagner et pour donner un peu plus de tonus au festival », ont déclaré les promoteurs de Royal Panini’s, 3eme gagnant du challenge Barbecue d’Or Moov Money 2023.

Pour conclure, Le Responsable service Marketing de Moov Money a manifesté sa gratitude envers tous ces partenaires qui ont œuvré pour la réussite de cette 10eme édition de Cotonou Barbecue. « Moov Money remercie tous ces partenaires qui ont travaillé sur cette édition du festival, pour l’effort qu’ils ont fourni chacun à son niveau », a ajouté Prince Viode avant d’inviter les lauréats à continuer par proposer leur service à tous leurs clients afin de pouvoir participer à l’éclosion parfaite de cette marque, et à développer davantage la notoriété de Moov Money.