Bénin – Recrutement d’auditeurs à l’IGF: liste des candidats retenus

Les candidats au concours de recrutement de 15 auditeurs à l’inspection générale des finances pour le compte de l’année 2023 sont fixés. La liste définitive des admis est rendue publique par la Direction du recrutement des agents de l’Etat.

Après la deuxième phase du concours de recrutement de 15 auditeurs de l’inspection générale des finances, la liste des candidats définitivement retenus est rendue publique. Avant la mise en fonction des 15 candidats retenus, ils feront objet d’une enquête de moralité.

Il faut souligner que ce recrutement a été lancé par le ministère du travail et de la fonction publique dans le but de renforcer l’effectif dans cette structure sous tutelle du ministère de l’économie et des finances.

Liste des 15 candidats retenus