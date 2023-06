Bénin: reconnu coupable de vol de données informatiques, un jeune écope de 5 ans de prison

Recruté pour s’occuper du volet crédit de MTN-Bénin, un jeune de 24 ans nanti d’un diplôme en intelligence informatique a introduit ses propres requêtes de montants de crédits et a volé 16 millions à la société.

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a condamné un jeune informaticien à 5 ans de prison dont 3 ans ferme. Le mis en cause est reconnu coupable de vol de données informatiques au cours de l’audience du 26 Juin 2023.

Selon les informations de Libre-Express, le jeune informaticien a été recruté par une société qui s’occupe de la gestion du volet crédit du réseau Mtn-Bénin. Selon la déposition à la barre du représentant de ladite société, le jeune informaticien a été recruté en Octobre 2021 pour s’occuper du traitement des requêtes crédits des clients de l’opérateur GSM.

Le jeune homme a profité de l’accès qu’il a du système informatique pour y introduire ses propres requêtes de montants de crédits qui s’élèveraient à 16 millions de francs Cfa d’unités.

Au cours de l’audience du lundi 22 mai 2023, le mis en cause a reconnu les faits mais a précisé n’avoir soutiré que 6 millions de crédits à Mtn Bénin et non 16 millions de francs cfa comme le stipule la poursuite.

Mais à l’issue de l’audience du 26 Juin, il fut reconnu coupable de vol de données informatiques malgré la plaidoirie de son avocat qui a imploré la clémence de la Cour. Le jeune informaticien écope ainsi de 5 ans de prison dont 3 ans ferme. Il est également condamné à payer 16 millions de francs Cfa pour les préjudices causées à l’entreprise sous-traitant la gestion du volet crédit du réseau Mtn au Bénin.