Bénin: rattrapé par une affaire domaniale, Blaise Ahanhanzo-Glèlè devant la CRIET ce jeudi

L’ancien ministre et ancien maire de la Commune d’Abomey, Blaise Ahanhanzo-Glèlè est attendu ce jeudi 1er Juin 2023 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Il sera auditionné par le procureur de la juridiction spéciale dans une affaire domaniale.

Après la brigade économique et financière (BEF), l’ancien maire de la Commune d’Abomey, Blaise Ahanhanzo-Glèlè et son ex collaborateur Victorin Aholou, chef service des affaires domaniale sont attendus ce jeudi 1er Juin devant le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, selon les informations de « Les 4 Vérités ». Les deux personnalités ont été interpellées dans une affaire de bradage des réserves administratives à Djimè-sud, dans la commune d’Abomey, département du Zou.

Ecouté Mardi 30 mai 2023 par l’antenne régionale de la Brigade Économique et Financière de Bohicon, l’ex édile de l’hôtel de ville d’Abomey sera auditionné ce jour par le procureur de la juridiction spécialisée de Porto Novo. En effet, placés sous convocation, ils étaient dans la matinée de ce jeudi à la brigade économique et financière avant d’être embarqués un peu après 10 heures en direction de Porto-Novo.

Le domaine objet des ennuis de l’ancien maire avait été cédé à titre onéreux dans le lotissement de Djimè-sud à des élus communaux, cadres techniques de la mairie et à d’autres particuliers. 75 citoyens bénéficiaires du domaine sont retenues sur un fameux arrêté signé le 10 juin 2011, à l’époque où Blaise Ahanhanzo-Glèlè était aux affaires.