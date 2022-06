Bénin: « rassuré » après son échange avec Patrice Talon, Boni Yayi sort du Palais tout souriant

Reçu en audience ce lundi 13 juin 2022 au Palais de la Mairina, l’ancien président Boni Yayi a été très ravi par la démarche de son successeur Patrice Talon. Rassuré de ce que ses conseils et recommandations ont été bien enregistrées, l’ex-président de la République a pris congé de son hôte avec sourire aux lèvres.

Boni Yayi est très content d’avoir échangé avec le président Patrice Talon. Les images en disent long sur la satisfaction de l’ancien président qui d’ailleurs n’a pas caché ses émotions. « Monsieur le Président, je vous remercie parce qu’on a fait un tour d’horizon même des questions qui sont sur la table en ce moment et qui ont trait vraiment à la consolidation de la paix », a-t-il déclaré.

On a échangé. Il m’a rassuré, qu’il a tout enregistré et surtout qu’il marque sa disponibilité à maintenir ce dialogue permanent avec des responsables d’institutions, des gens qui ont eu l’occasion déjà de gérer au sommet de l’Etat ou de nos institutions, de manière à ce qu’il en tienne compte dans sa vision. Boni Yayi

Face à la disponibilité de son successeur, Boni Yayi ne va ménager aucun effort pour faire perpétuer l’initiative. « Encore une fois, merci pour votre disponibilité. En retour, je renouvelle ma disponibilité à tout moment si ma présence était nécessaire pour que nous puissions échanger pour le bonheur de tous les Béninois et de notre pays », a promis l’ancien chef d’Etat.

Deux rencontres en moins d’un an

En moins d’un an, le président Patrie Talon a échangé deux fois de suite avec son prédécesseur. C’est un fait qui jusqu’à la date du 22 septembre 2021 était improbable. Le désamour entre les deux hommes, ex-amis, était visible et impactait très sérieusement les relations qui devraient exister entre un ancien président et son successeur.

Ce nouveau rapprochement entre les deux personnalités se construit sur les terreaux de la crise politique de 2019 et de 2021. Une situation qui avait accentué les divergences entre les deux hommes d’Etat. Boni Yayi avait farouchement déclaré son opposition à la gouvernance de Patrice Talon et ne manquait aucune occasion pour tacler le régime.

Aujourd’hui, Boni Yayi demeure opposant en étant le président d’honneur du parti « Les Démocrates ». Mais désormais, il voit visiblement les choses d’une autre manière. Il a baissé d’ardeur et d’activisme politique sur le terrain pour mieux se faire entendre par le dialogue.