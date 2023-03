Bénin: Ranti Akindès remplace Serge Ahouandogbo déchargé de ses fonctions de DG SIRAT

Trois mois après son départ de la Société des Infrastructures routières et de l’aménagement du territoire (SIRAT S.A.) pour cause d’irrégularités dans des passations de marché public, Serge Ahouandogbo est remplacé par Ranti Akindes.

La Société des Infrastructures routières et de l’aménagement du territoire (SIRAT S.A.) a un nouveau directeur. Il est nommé à la faveur du conseil des ministres de ce mercredi 1er Mars 2023 et a pour nom Ranti Akindes. Le Nouveau DG remplace Serge Ahouandogbo déchargé de cette fonction le 30 Novembre 2023.

L’ancien DG Serge Ahouandogbo serait impliqué avec 4 autres agents de la société dans des irrégularités lors d’un avis d’appel d’offre. Selon le contenu du compte rendu du conseil des ministres du mercredi 30 Novembre 2022, le ministre de la Fonction Publique et du Travail a rendu compte au Conseil de ce que, dans le cadre de la procédure de passation des marchés publics par appel d’offres en vue du déplacement du réseau de la Société nationale des Eaux du Bénin (SONEB), en lien avec le projet de construction de l’échangeur de Cotonou au carrefour Vèdoko, des irrégularités ont été relevées.

Les personnes mises en cause étant le Directeur général de la SIRAT S.A. et quatre de ses collaborateurs, les procédures administratives ont été subséquemment menées à leur encontre. Le DG Serge Ahouandogbo a été déchargé. Après trois mois d’intérim, un nouveau DG prend les rênes de la SIRAT sa.

Retour sur le dossier…

Le vendredi 16 Septembre 2022, le directeur général de la Société des Infrastructures routières et de l’aménagement du territoire (SIRAT S.A.) et quatre de ses collaborateurs ont été interpellés et auditionnés par la brigade économique et financière.

Après l’audition, le directeur général de la structure fut placé sous convocation et ses quatre collaborateurs déposés en prison. Il leur est reproché des irrégularités dans un processus de passation de marché public.

Les personnes concernées par ce dossier sont le responsable des marchés publics, son rapporteur et deux autres membres de la commission. Il faut dire que quelques jours après l’éclatement de l’affaire, le DG SIRAT a déposé sa démission. La Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT) est une agence de réalisation des infrastructures routières.