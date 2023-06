Bénin: qui est Nicolas Assogba, le nouveau Vice-président de la Cour constitutionnelle ?

- Publicité-

Après la prestation de serment des nouveaux membres de la Cour constitutionnelle, il a été procédé à l’élection du Bureau de la haute juridiction pour les 05 prochaine années. Au poste de Vice-président, Nicolas Assogba a eu la confiance de ses pairs. Ancien membre de la Commission électorale nationale autonome (Céna), il a un parcours consistant à son actif.

Nicolas Luc Aurélien Assogba est le nouveau Vice-président de la Cour constitutionnelle, 7ème législature. Magistrat à la retraite, il a été membre de la Commission électorale nationale autonome (Céna), en tant que représentant des magistrats. Il est un homme de droit de haut niveau pour avoir occupé plusieurs fonctions dans le secteur judiciaire.

Né le 18 octobre 1957 au Bénin, Nicolas Assogba est titulaire d’une licence en droit des affaires et carrières judiciaires en 1981 et d’une Maîtrise obtenue en 1982 à la faculté de droit et de sciences politiques de l’Université d’Abomey-Calavi. En 1985, il décroche son diplôme de fin de formation de Magistrat à l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM).

Parcours professionnel

Après son diplôme professionnel en Magistrature, Nicols Assogba a fait son entrée dans les tribunaux par le biais de la Cour d’appel de Cotonou où il avait d’abord occupé le poste d’Assistant du Procureur général du Parquet général, avant d’être nommé Procureur de la République près le tribunal de Cotonou en 1988.

Au Ministère de la Justice, entre 2013 et 2014, il a coordonné le projet de création de la Cour d’appel et des tribunaux de commerce et celui d’élaboration du code pénal du Bénin. Après ces travaux, Nicols Assogba a été sollicité à la Cour suprême en tant qu’avocat général de 2014 à 2016.

Spécialiste des questions électorales, Il a été membre de la Commission électorale nationale autonome (CENA) pour le compte des élections législatives de 1999, Président de la commission électorale départementale du Couffo dans le cadre des élections présidentielles de 2001, coordonnateur départemental de la Cour constitutionnelle pour l’observation du déroulement des opérations électorales de mars 2003 et administrateur du Réseau des compétences électorales francophones (RECEF).