Bénin: qui est Hugues Oscar Lokossou, le nouveau patron de la Caisse Autonome d’Amortissement (CAA) ?

La Caisse Autonome d’Amortissement (CAA) a un nouveau patron. Il s’agit de Hugues Oscar Lokossou, nommé en Conseil des ministres du mercredi 06 juillet 2022.

Le nouveau Directeur Général de la Caisse Autonome d’Amortissement (CAA) nom Hugues Oscar Lokossou. Titulaire d’un Master Professionnel en Direction Financière, Contrôle de Gestion et Audit Interne (DFCGAI) de l’Université de Bordeaux (France) ainsi que d’un diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) en Finances et Contrôle de Gestion de l’Université d’Abomey Calavi (Bénin), Il remplace Arsène Mahougnon, qui a désormais les rênes de la Direction générale de la Banque Internationale pour l’Industrie et le Commerce (BIIC).

Jusqu’à sa nouvelle nomination, Hugues Oscar Lokossou était Coordonnateur de l’Unité d’appui Stratégique et assistant principal du Ministre de l’Economie et des Finances. Avant d’être appelé aux côtés de l’argentier national, le nouveau Directeur général de la CAA, avait été Spécialiste Principal, Chargé du contrôle de gestion et du budget de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) de 2005 à 2016.

Au delà des frontières béninoises, Hugues Oscar Lokossou a également fait ses preuves en tant Président du Conseil d’Administration du Fonds Africain de Garantie et de Coopération Economique (FAGACE). Il a été aussi représentant du Bénin au Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF).

Quid de la mission de la CAA ?

La Caisse Autonome d’Amortissement (CAA), créée le 03 août 1966, est une Institution publique jouissant de l’autonomie financière et de la personnalité morale. Elle est administrée par un Conseil de Gérance présidé par le Ministre chargé des Finances.

La CAA, organe de développement, est chargée d’assurer la gestion de la dette publique du Bénin. L’objectif de la gestion de la dette publique est de permettre à l’Etat de disposer des ressources nécessaires pour le financement du développement et de pourvoir à ses obligations de paiement au moindre coût possible en maintenant les risques de change à un niveau souhaitable.