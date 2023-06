Bénin: qui est Dorothé Sossa, le nouveau président de la Cour constitutionnelle ?

Ce mardi 06 juin 2023, Dorothé Sossa a été élu pour présider la 7ème mandature de la Cour constitutionnelle. Il est bien connu dans le milieu judiciaire, mais qui est réellement Dorothé Sossa ?

Le nouveau président de la Cour constitutionnelle est un avocat qui a occupé de hautes fonctions au service de la République. Dorothé Sossa a été ministre de la Justice, Garde des sceaux ; ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Il a également dirigé la direction de la chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie, sans oublier son passage au secrétariat permanent de l’OHADA. En octobre 2019, Dorothé Sossa a été le coordonnateur du comité d’experts qui a conduit le dialogue politique controversé.

Parcours scolaire et universitaire

Né le 5 février 1956 à Savalou, Dorothé Sossa a fait ses premiers pas d’écolier dans cette localité du sud Bénin. Il a par la suite rejoint Abomey-Calavi et Cotonou pour continuer ses études. Toujours pour des raisons d’étude, il va s’envoler au Canada où il s’était inscrit à l’université Laval et l’université d’Ottawa. De ces deux établissements, il en était ressorti avec un master II et un doctorat en droit.

Ancien stagiaire de l’Institut pour le développement de l’enseignement supérieur francophone (IDESUF) de l’université Bordeaux IV, Dorothé Sossa s’est inscrit au barreau du Bénin depuis 1986. En 1999, Dorothé Sossa a passé son agrégation de droit privé du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES). Il est devenu professeur titulaire en droit depuis 2010.

Le nouveau président de la Cour constitutionnelle est marié avec enfants.