Bénin: que retenir du dossier « corruption passive » dans lequel un ex agent de Turkish Airlines est cité ?

Démarrée en Avril 2023, l’affaire « corruption passive et fausse attestation de visa et de franchise de bagages de passagers » a connu son aboutissement le mercredi 28 Juin dernier avec la condamnation de 6 personnes reconnues coupables de « corruption passive dans le privé ».

La cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a rendu mercredi 28 Juin 2023 sa décision dans l’affaire « corruption passive et fausse attestation de visa et de franchises de bagages de passagers ».

Huit personnes étaient poursuivies dans cette affaire devant la cour spéciale de Porto Novo. A l’issue du procès, deux personnes ont été relaxées, il s’agit d’un policier et d’une autre accusée d’origine indienne. Ils ont été relaxés au bénéfice du doute. Les six autres personnes dont un agent en poste de sales and traffic à Turkish Airlines ont écopé de deux ans de prison dont un an ferme.

Clarification concernant l’agent de Turkish Airlines

Dans une précédente publication, une confusion s’est glissée dans l’article concernant l’identité d’une des personnes poursuivies dans cette affaire dite de corruption passive en privé. Parmi les prévenus, nous avons incidemment cité le chef d’escale de Turkish Airlines comme l’une des personnes poursuivies dans le dossier. Il n’en est rien. Il s’agit en réalité d’un agent qui occupait le poste de « sales and traffic agent ».

Selon les précisions apportées par les responsables de Turkish Airlines, bien que cet agent soit impliqué dans ce dossier de corruption passive, les faits qui lui sont reprochés sont indépendants de sa relation professionnelle avec la compagnie aérienne qui n’est mêlée ni de près ni de loin à cette affaire de corruption dans laquelle les accusés ont abusé de la confiance des voyageurs.