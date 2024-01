Bénin: que retenir de l’interprétation approfondie du signe Sa-Aklan ?

- Publicité-

La Maison de la Culture de Ouidah a servi ce dimanche 14 Janvier de cadre à la séance d’interprétation du Tôfa 2024, organisée par le Comité des Rites Vodoun du Bénin. Cet événement a réuni de nombreux Bokônon venus de toutes les régions du pays.

Les études approfondies sur le signe Sa-Aklan indiquent que la femme est une figure sacrée qui mérite d’être vénérée, symbolisant l’accès à des opportunités favorables. Ce statut s’applique en particulier aux mères et aux épouses. De plus, les révélations exhortent les femmes à éviter les comportements compromettants. Le fâ met en garde contre les manipulateurs et les individus qui cherchent à imposer leur volonté, prédisant même une conspiration visant le pays.

Le Sa Aklan reconnaît également les souffrances quotidiennes de la population, tout en annonçant une possible rupture avec ces difficultés à l’horizon. Les Bokônon présents ont évoqué des opportunités à venir. Aussi, ils ont suggéré que plusieurs biens du pays actuellement à l’étranger devraient être ramenés. Des avertissements ont été lancés sur les risques de trahison, de décès, de tueries, de noyades, et d’autres périls.

Pour faire face à ces menaces, il est recommandé d’offrir des sacrifices à plusieurs divinités, notamment Lègba, Dan, Oro, Tohior, Minon Nan, Ahohö, Hevioxo, Ogou et Loko. Des offrandes seront présentées pour apaiser ces divinités et assurer la protection de la communauté. En résumé, la séance d’interprétation du Tofa Bénin 2024 a révélé un tableau complexe, mêlant prophéties positives et avertissements.