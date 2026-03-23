Bénin -Présidentielle de 2026: voici l’option des Démocrates

Le parti Les Démocrates ne soutiendra aucun candidat à l’élection présidentielle de 2026. La décision a été actée à l’issue du Conseil national, mettant fin aux spéculations sur un éventuel ralliement à l’un des duos en lice.

Ce choix assume une posture de retrait stratégique dans un paysage politique déjà polarisé. Privée de candidature propre et absente des institutions électives pour les prochaines années, la formation d’opposition a préféré ne pas endosser une alliance qui pourrait brouiller son identité ou diluer sa ligne politique.

En clair, le parti refuse de servir de variable d’ajustement dans une compétition où les rapports de force sont déjà établis.

En optant pour la neutralité, Les Démocrates renvoient chaque candidat à sa capacité à convaincre seul l’électorat. Une décision qui peut frustrer certains militants désireux de peser immédiatement sur l’issue du scrutin, mais qui traduit aussi la volonté de préserver l’autonomie politique du parti et de préparer, à moyen terme, une reconstruction plus lisible.

Le Conseil national a ainsi tranché sans ambiguïté. Pas de consigne de vote, pas de soutien officiel. Les Démocrates observent, prennent du recul et misent sur le temps long. Un pari risqué, mais assumé.