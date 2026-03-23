Benin Web TV
LIVE

Bénin -Présidentielle de 2026: voici l’option des Démocrates

Le parti Les Démocrates ne soutiendra aucun candidat à l’élection présidentielle de 2026. La décision a été actée à l’issue du Conseil national, mettant fin aux spéculations sur un éventuel ralliement à l’un des duos en lice.

Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Elections Générales 2026 au Bénin
1 947vues
Bénin -Présidentielle de 2026: voici l’option des Démocrates
Publicité
1 min de lecture
Google News

Ce choix assume une posture de retrait stratégique dans un paysage politique déjà polarisé. Privée de candidature propre et absente des institutions électives pour les prochaines années, la formation d’opposition a préféré ne pas endosser une alliance qui pourrait brouiller son identité ou diluer sa ligne politique.

En clair, le parti refuse de servir de variable d’ajustement dans une compétition où les rapports de force sont déjà établis.
En optant pour la neutralité, Les Démocrates renvoient chaque candidat à sa capacité à convaincre seul l’électorat. Une décision qui peut frustrer certains militants désireux de peser immédiatement sur l’issue du scrutin, mais qui traduit aussi la volonté de préserver l’autonomie politique du parti et de préparer, à moyen terme, une reconstruction plus lisible.

Le Conseil national a ainsi tranché sans ambiguïté. Pas de consigne de vote, pas de soutien officiel. Les Démocrates observent, prennent du recul et misent sur le temps long. Un pari risqué, mais assumé.

Publicité

Articles liés

Présidentielle 2026 au Bénin : le calendrier de formation des agents électoraux dévoiléPrésidentielle 2026 au Bénin : le calendrier de formation des agents électoraux dévoiléBénin : Romuald Wadagni, candidat du parti au pouvoir, présente son projet de société (Vidéo)Bénin : Romuald Wadagni, candidat du parti au pouvoir, présente son projet de société (Vidéo)REJED-Bénin – Présidentielle 2026: grande mobilisation de soutien à Sè au duo Wadagni – TalataREJED-Bénin – Présidentielle 2026: grande mobilisation de soutien à Sè au duo Wadagni – TalataPrésidentielle 2026: la NFN de Wilfried Avognon ne fera pas de de soutien mécanique à Romuald WadagniPrésidentielle 2026: la NFN de Wilfried Avognon ne fera pas de de soutien mécanique à Romuald Wadagni
Merci pour votre lecture — publicité