Bénin: Près de la moitié des accidents du travail sont des accidents de la route, selon la CNSS

- Advertisement -

La Caisse nationale de sécurité sociale (Cnss) a célébré ce vendredi 28 avril 2023, la 27e Journée africaine de prévention des risques professionnels. Les manifestations commémoratives se sont déroulées à l’hôtel Azalaï de Cotonou autour des défis du management des risques de travail et de la sécurité routière.

Le Bénin, à l’instar des autres pays francophones d’Afrique, a célébré la 27ème Journée africaine de la prévention des risques professionnels (Japrp). Organisée par la Direction générale de la Caisse nationale de la sécurité sociale (Cnss) avec le soutien du gouvernement, à travers le Ministère du travail et de la fonction publique, l’édition 2023 de ladite Journée a été lancée par Victorin HONVOH, Directeur de cabinet de la ministre du Travail et de la fonction publique en présence de plusieurs autorités politico-administratives, notamment, Wilfried GBAGUIDI, Secrétaire Général de la préfecture du Littoral et représentant du préfet.

Sur une journée, les participants composés pour la plupart des responsables d’entreprises des secteurs formels et informels, des acteurs intervenant dans les secteurs de la sécurité et la santé au travail, de différents acteurs de la sécurité sociale et routière réfléchiront sur la prévention des risques du travail au Bénin et autour de la thématique « La sécurité et santé au travail à l’épreuve de la sécurité routière : quelle synergie d’action entre les acteurs publics et privés ? ».

- Publicité-

Dans son allocution d’ouverture, Apollinaire Cadette Tchintchin, Directeur Général de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale, a exprimé sa gratitude envers les participants et les autorités présents, dénotant ainsi de leur intérêt manifeste à l’égard de la problématique des risques professionnels. A l’en croire, le thème choisi par l’Interafricaine de la Prévention des Risques Professionnels cette année est centré sur la recherche d’une synergie collective en vue de promouvoir et mettre en œuvre des actions efficaces visant à réduire significativement les risques liés aux transports routiers.

Près de 6.000 cas d’accidents du travail, dont 2 700 accidents de la route enregistrés ces 5 dernières années

Le Directeur Général a évoqué les statistiques alarmantes enregistrées par la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale au cours des cinq dernières années au Bénin, en ce qui concerne les cas d’accidents du travail. « Au bénin la Caisse nationale de la sécurité sociale a enregistré au cours des 5 dernières années, 5 786 cas d’accident du travail dont 2 700 sont des accidents de la route. Ces statistiques rappellent la nécessité d’une prise en compte du risque routier dans la politique de sécurité et santé au travail. Cette situation qui renvoie à la responsabilité collective interpelle notamment les acteurs de la prévention des risques professionnels. Il s’avère nécessaire d’abréger le cortège de mort et de blessés graves qu’engendrent les accidents de la route en faisant appel à l’engagement des travailleurs, à l’implication des employeurs et à l’accompagnement des pouvoirs publics », a-t-il indiqué.

En prenant la parole, le Secrétaire général de la préfecture du Littoral, agissant en qualité de représentant du préfet, a manifesté sa profonde gratitude à l’endroit des organisateurs pour avoir porté leur choix sur son département afin d’accueillir les travaux liés à cette journée. « Cette journée est l’occasion idéale pour se pencher sur les idées innovatrices à apporter aux principaux acteurs de la sécurité et santé au travail. Il est nécessaire de transmettre la joie, la reconnaissance et la gratitude du département du Littoral pour le choix porté sur lui pour accueillir l’organisation de cette journée, parce que Cotonou, la commune-département est la ville où existe le plus grand trafic routier du Bénin« , a-t-il rappelé.

- Publicité-

La nécessité d’une prise de conscience collective

En procédant au lancement officiel des travaux, le Directeur de cabinet du ministère du travail et de la fonction représentant de la ministre à cet évènement a exprimé le souhait que la 27ème édition de la Journée Afrique de la Prévention des Risques Professionnels (Japrp) soit l’occasion de favoriser des échanges et de susciter des propositions concrètes susceptibles d’améliorer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

« Les accidents de la route ne doivent plus être appréhendés comme une fatalité mais comme un défi pour notre société. C’est donc à ce titre que le gouvernement mobilise l’action collective en vue de l’élimination ou la réduction significative des risques liés aux transports routiers à travers des réformes qui mettent un accent sur la modernisation du code de la route, l’utilisation de caméra et radars sur les axes routiers et la professionnalisation du métier de transporteur et l’élaboration de la réglementation sur la qualité de parc automobile« , a-t-il indiqué.

Avant d’officialiser le lancement des travaux liés à la célébration de la 27ème édition de la Journée Afrique de la Prévention des Risques Professionnels (Japrp), le Directeur de cabinet a insisté sur l’importance pour les travailleurs d’adopter des comportements responsables et vertueux sur la route, afin de préserver leur vie et leur intégrité physique ainsi que celle des autres usagers de la route.

- Publicité-

Il convient de souligner que les participants bénéficieront d’interventions de professionnels émérites sur le thème central choisi, portant notamment sur la prévention des risques professionnels tels que les accidents du travail. Ces échanges de haut niveau permettront de sensibiliser davantage sur les mesures à adopter pour assurer la sécurité et le bien-être des travailleurs sur leur lieu d’exercice.

Articles similaires