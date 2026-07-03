Bénin: pourquoi Louis Vlavonou est absent de la première liste des membres du Sénat

​Depuis la publication de la première liste des membres de droit du Sénat, l’absence de Louis G. Vlavonou suscite de nombreuses interrogations au sein de l’opinion publique.

En tant qu’ancien président de l’Assemblée nationale, il remplit pourtant, au premier abord, l’un des critères fondamentaux inscrits dans la Constitution révisée de 2025, qui accorde la qualité de membre de droit aux anciens présidents du Parlement ayant exercé au moins la moitié de leur mandat.

​L’explication la plus plausible de cette absence réside dans une interprétation stricte de l’article 113-4 de la loi fondamentale. Cette disposition constitutionnelle stipule explicitement que « les sénateurs ne peuvent être ni acteurs ni partisans politiques. Ils sont soumis à l’obligation de réserve politique. » Or, à ce jour, Louis Vlavonou occupe toujours les fonctions de député en exercice et demeure un membre actif du parti de la mouvance, l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R).

Cette double casquette d’élu et de militant actif le distingue nettement des autres anciens présidents de la République ou de l’Assemblée nationale annoncés, qui n’exercent plus aucun mandat électif en cours. Nul besoin de rappeler ici que Boni Yayi a démissionné de son poste de président de parti politique.

​Tant qu’il conserve son mandat législatif et ses activités partisanes, sa présence au Sénat se heurterait donc directement à l’exigence de neutralité et de réserve politique imposée par les textes à la chambre haute. Il convient néanmoins d’observer cette situation avec prudence, car la Constitution ne précise pas de manière littérale qu’un ancien président de l’Assemblée nationale perd son statut de membre de droit s’il est député ou affilié à un parti.

En l’absence de toute clarification officielle de la part des autorités, l’incompatibilité liée à l’article 113-4 reste la piste juridique la plus solide pour justifier ce retrait temporaire, en attendant la publication des textes d’application ou une communication officielle.