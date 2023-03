Bénin: pour la succession de Patrice Talon, 5 noms agitent son entourage

Sauf cataclysme constitutionnel, Patrice Talon quittera le pouvoir en 2026, conformément à la constitution actuellement en vigueur. Mais après Patrice Talon, il faut bien que le Bénin continue à exister avec à sa tête un nouveau duo présidentiel.

Qui pour remplacer Patrice Talon ? A 03 ans de l’élection présidentielle, la question suscite déjà réflexion, non seulement au sein des partis politiques de tous les bords, mais également dans l’entourage du président de la république. Même si la mouvance présidentielle fait semblant de ne pas se préoccuper de cette question pour l’instant, elle y pense quand même et plusieurs noms circulent déjà comme des potentiels dauphins de Patrice Talon.

Olivier Boko est le premier sur la liste des personnalités citées. Amis et très proche du président Patrice Talon, Olivier Boko est un pion fort du régime actuel, mais très effacé. Malgré son absence au devant de la scène, il fait quand même parler de lui et au sein de la mouvance, il a su créer son monde avec ses partisans. De plus en plus, il est au cœur de l’actualité et passe à la Une des journaux sous l’onction d’un groupe de pasteurs.

Après Olivier Boko, certains membres de la mouvance pensent que Johannes Dagnon pourrait aussi faire l’affaire. Technocrate et l’un des hommes forts de la Marina, il est aussi très effacé. Politiquement non actif, difficile de le situer sur la carte politique.

Romuald Wadagni et Joseph Djogbénou, 3e et 4e du top 5

Romuald Wadagni a-t-il des ambitions politiques pour la présidentielle de 2026 ? Dans une interview accordée à RFI en juin 2022, le Ministre d’Etat a trouvé qu’il était trop tôt de se pencher sur la question. Mais depuis, beaucoup de choses ont changé et les réflexions ont peut-être évoluer au niveau du ministre. Ce qui est sûr, il ne serait pas étonnant de le voir dans la course en 2026.

Joseph Djogbénou n’est pas absent de la liste. Avocat personnel de Patrice Talon dans plusieurs dossiers, l’ancien président démissionnaire de la Cour constitutionnelle n’a certainement pas une aversion pour le pouvoir. En tout cas, devenu extraordinairement président de l’Union Progressiste le Renouveau, l’ancien acteur de la société civile est un présidentiable sérieux pour 2026.

Oswald Homeky, le dernier de la liste

Partisan de premières heures de la rupture, Oswald Homeky est l’une des personnalités incontournables de la galaxie Talon. Il est perçu comme la vitrine de la jeunesse dans la « cour des grands ». Ministre des Sports, il bénéficie d’une bonne renommée au sein de la jeunesse.

Oswald Homeky peut aussi compter dans la balance en 2026, mais les dernières statistiques politiques ne militent pas fortement en sa faveur. Positionné dans la 16e circonscription électorale lors des dernières élections législatives, il a échoué. Face à la percée du parti d’opposition Les Démocrates, Oswald Homeky et les siens n’ont pu rien faire.

Patrice Talon demeure le maître du jeu



Au-delà de toute analyse et hypothèse, il convient de dire sans ambages que le président Patrice Talon, patron de la mouvance, a encore toutes les cartes en main. En attendant 2026, chacun s’active à faire de ce qui est de son devoir pour le développement du pays.