Bénin: pour facture non payée, des corps d’enfants confisqués dans des morgues…

Le Mardi 20 Septembre 2022, l’agence béninoise pour l’environnement a lancé une campagne d’inspection de 14 morgues dans les Communes de Cotonou, Porto Novo, Sèmè-Kpodji, Ouidah, Abomey-Calavi et Allada. Profitant de cette opération, Médard Koudébi de l’ONG Bénin Diaspora Assistance a tiré l’attention du ministre de cadre de vie sur des corps confisqués par certaines morgues.

Recenser les nuisances environnementales générées par les activités des morgues. C’est l’opération lancée au cours de la semaine par Agence béninoise pour l’environnement (ABE) . Il s’agit d’une campagne d’inspections des morgues pour vérifier les conditions d’hygiène dans ces milieux.

Saisissant l’occasion de cette campagne, l’ONG Bénin-Diaspora-Assistance de Medard Koudébi à travers un communiqué en date de ce jeudi 22 Septembre, attire l’attention de Josée Didier Tonato, ministre du cadre de vie et du développement durable sur certains faits au niveau de certaines morgues.

« Pour l’ONG Bénin Diaspora Assistance, il serait souhaitable que dans ce même cadre, l’inspection soit plus élargie et s’étende à toutes les autres morgues sur toute l’étendue du territoire national avec une procédure de restitutions des 250 corps d’enfants confisqués pour non paiement des factures d’hospitalisation dans plusieurs morgues du Bénin dont d’autres depuis plusieurs années« , a mentionné Médard Koudébi dans son communiqué.

Un appel lancé à l’autorité par l’organisation de la société civile pour qu’elle s’implique davantage pour la libération de ces corps d’enfant gardés en otage. L’organisation n’a pas manqué de féliciter le ministre et les responsables de l’Agence béninoise pour l’environnement (ABE) pour l’initiative d’inspection des morgues.

Démarrée le mardi 20 Septembre 2022 par la morgue du Centre Hospitalier Universitaire de la Mère et de l’Enfant (CHUMEL) de Cotonou, l’opération d’inspection des morgues va durer du 20 au 30 Septembre. Au cours de cette période, une quinzaine de morgues sera sillonnée par l’équipe de l’Agence béninoise pour l’environnement (ABE). Il s’agit plus précisément de 14 morgues des communes de Cotonou, Sèmè Kpodji, Porto-Novo, Ouidah, Abomey-Calavi et Allada.