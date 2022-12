Bénin: pour « éviter la honte », des coordonnateurs UDBN démissionnent dans la 7e et 8e circonscription

Démission au sein du parti l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) dans les 7e et 8e circonscriptions électorales. Portés par Brisso Soumanou Sinaaissire Bouko, les démissionnaires n’ont pas tardé à trouver un point de chute. Ils sont simplement retournés au parti Bloc Républicain (BR).

Plusieurs coordonnateurs ont lâché le parti UDBN dans les 7e et 8e circonscriptions électorales. Il s’agit notamment des coordonnateurs de Tchaourou, N’dali, Pèrèrè, Nikki, kalalé, Sinendé et Bembéréké. Désormais ex-membres de l’UDBN, ils dénoncent « une ingérence au sein du parti ». « Elle nous considère comme si nous étions son bétail qu’elle emmène au marché comme elle veut parce que toutes les décisions qu’elle prend, elle ne consulte pas la base », a déclaré l’ex-coordonateur de Tchaourou, parlant de la présidente d’honneur de l’UDBN, Claudine Prudencio.

« Nous avons constaté qu’il y a beaucoup d’ingérences au sein du parti comparativement aux partis en face. Depuis un certain temps qu’on a déposé notre candidature, on a posé ce problème à la hiérarchie, mais on n’a pas été écouté. Ils font tout à l’improviste et ne voulant pas ” manger la honte ”, on a décidé de quitter le parti », a déclaré Soumanou Sinaaissire Bouko, selon les propos rapportés par Le Parakois.

Les démissionnaires retournent au BR

Soumanou Sinaaissire Bouko et ses camarades ont décidé de retourner au BR, avec qui l’UDBN avait passé plusieurs mois de « mariage ». « On a rejoint le BR pour bénéficier non seulement de l’apprentissage politique et aussi connaître comment doit être structuré un parti politique », a déclaré le porte-parole des démissionnaires.

Pour rappel, le BR et l’UDBN avaient convenu d’un accord politique pour faire chemin ensemble. Le mariage n’a pas fait long feu. L’UDBN a rompu les liens et a pris son indépendance.