Bénin: pour 2023, Patrice Talon souhaite « la bonne humeur et un peu de fantaisie »

Le vendredi 31 décembre 2022, le président Patrice Talon a profité de son entretien avec des personnes porteuses d’handicap pour présenter ses vœux de nouvel an à tous les Béninois.

Pour cette nouvelle année 2023, le président Patrice Talon souhaite « à chacun, la santé, le succès, l’emploi, la bonne humeur et un peu de fantaisie ; juste le peu qu’il faut pour attester de ce que la vie n’est pas que labeur, qu’elle est aussi rire et plaisir.

Avec la grâce du ciel, la nouvelle année 2023 qui s’annonce apportera-t-elle à chacun, davantage de bien-être que celle qui finit. Elle sera bonne et comblera les attentes individuelles comme collectives. Patrice Talon

Pour le Chef de l’État, il est désormais possible d’espérer un lendemain meilleur et certain compte tenu de la dynamique de développement engagé et des fruits issus des efforts collectifs.