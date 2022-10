Bénin: port de casque obligatoire pour motocycliste et passager à compter du 15 novembre

À compter du 15 novembre 2022, la police républicaine va lancer la phase répressive contre plusieurs infractions routières. A l’occasion d’une rencontre d’échanges tenue avec les conducteurs de taxi-moto, la hiérarchie policière a rappelé l’obligation pour tout motocycliste et son passager de porter un casque de protection.

A quelques semaines des fêtes de fin d’année, la police décide de sévir contre les infractions routières, sources d’accident. De la rencontre tenue entre policiers et conducteurs de taxi-moto le 25 octobre dernier, on retient qu’à partir du 15 nombre prochain, le port de casque aussi bien par les conducteurs de motocyclette que par leur passager devient obligatoire. Les surcharges et le non-respect de la piste cyclable par les motocyclistes seront également sanctionnés.

Pendant cette opération qui s’annonce, il est formellement interdit aux agents de la police république de rançonner les usagers. Le Directeur général de la police, Soumaila Yaya a mis en garde ses éléments qui se rendront coupable de cet acte De lourdes sanctions sont annoncées contre les agents corrompus et leurs corrupteurs.

Le Directeur de la sécurité publique, le commandant central des unités territoriales, l’inspecteur technique de la police républicaine, les directeurs départementaux de la police républicaine de l’Ouémé, du Littoral et de l’Atlantique, ont tous participé à a réunion. C’est dire que toute la chaîne est informée et prend les dispositions pour cette vaste opération en faveur de la sécurité routière.