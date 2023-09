Bénin: point des censeurs, des directeurs de CEG et de lycée nommés au secondaire

- Publicité-

Le Ministre de l’Enseignement Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle vient de procéder par arrêté à la nomination des responsables administratifs et pédagogiques des Collèges d’Enseignement Général (CEG) et des lycées techniques.

Les chefs d’établissement dans le sous-secteur de l’Enseignement Secondaire Technique et de la Formation Professionnelle pour l’année scolaire 2023-2024 sont connus. Ils ont été nommés et redéployés par arrêté pris par le ministre Chabi Kouaro.

Les arrêtés de nomination pris par le Ministre de l’Enseignement Secondaire Technique et de la Formation Professionnelle concernent aussi bien les directeurs des CEG que des lycées, ainsi que les conseillers pédagogiques.

- Publicité-

Voici la liste des Directeurs et Censeurs.