Bénin: plusieurs voies fermées à la circulation le dimanche prochain à Cotonou

- Publicité-

Plusieurs voies seront fermées à la circulation le dimanche 30 Avril 2023 à Cotonou. L’annonce a été faite par un communiqué de l’édile de l’hôtel de ville de Cotonou. Cette fermeture de voies est liée à la 2è édition du Marathon « Be the best ».

Dans le cadre de l’organisation de la deuxième édition du Marathon « Be the best », la circulation sera perturbée dans la ville de Cotonou. C’est à travers un communiqué signé du maire Luc Atrokpo, que l’information est portée à l’attention des administrés.

Selon l’information de la première autorité de la ville de Cotonou, cette mesure est prise afin de favoriser la réussite de cet évènement. Le maire invite par le même canal ses administrés afin qu’ils sortent massivement pour participer à l’évènement , surtout pour encourager les marathoniens.

- Publicité-

Point des artères concernés par la fermeture

Sont concernés par cette fermeture, les artères ci-après:

Etoile Rouge –Eglise St Jean -Carrefour Unafrica–Eglise St Michel -Dantokpa-Pont

Martin Luther King -Carrefour DEDOKPO –Carrefour Cine Concorde –Nouvelle voie

vers Porto Novo –CEG Yagbé–Ciné Concorde -Carrefour SOBEBRA –Carrefour La

Roche –3èmePont –Carrefour Cathédrale Notre Dame –Siège LNB –Jardin de

Mathieu –Boulevard de la Marina –Place de l’Amazone –Carrefour Erevan –

Carrefour Fidjrossè –Route des Pêches –Carrefour Club des Rois –Carrefour Fidjrossè

–Carrefour Erevan –Carrefour Bio Guéra–Aéroport –Place des Martyrs -Carrefour 3

banques –Carrefour Blue Zone ––Carrefour Unafrica–Etoile Rouge.