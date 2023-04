Bénin: plusieurs personnes en détention provisoire pour des faits de corruption

Plusieurs personnes sont en détention préventive dans une affaire de corruption présumée. Il s’agit de plusieurs agents en fonction dans des structures privées et un fonctionnaire de la police Républicaine.

Un fonctionnaire de la police Républicaine et plusieurs agents en fonction dans le privé ont été interpellés par la police Républicaine. Présentés au procureur de la République, ils ont été placés en détention préventive.

Selon les informations de « BIP Radio », les personnes impliquées dans cette affaire de corruption présumée travaillent pour la plupart dans des agences de voyage. Il s’agit d’un chef d’escale de Turkish Airlines, le gérant d’une agence de voyage de nationalité indienne, des intermédiaires et un fonctionnaire de la police Républicaine.

Ils sont accusés de corruption et d’établissement de fausses attestations. Un rapport d’investigation de la brigade économique et financière révèle que les agents concernés font du faux sur les visas et sur les franchises des bagages des passagers. Interpellés et placés en détention préventive, leur audience aura lieu le 18 Avril prochain.