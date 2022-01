Bénin: plusieurs morts et blessés graves dans un accident à Bassila

Trois (03) morts et 12 blessés graves dans un accident de la circulation à Bassila. L’accident est survenu entre un bus et un camion chargé de planche. Selon les informations rapportées, le bus a percuté par derrière le camion. Après le choc, les deux véhicules ont tous chuté dans le ravin à quelques mètres de la voie. Trois personnes ont trouvé la mort, les douze blessés ont été conduits à l’hôpital.

Top Tendance du Jour

Sorry. No data so far.