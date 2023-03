Bénin: plusieurs habitations ravagées par un incendie à Bopa

Le feu a fait des dégâts à Tchakahonou, arrondissement d’Agbodji dans la commune de Bopa. L’incendie s’est déclaré le jeudi 09 mars 2023 aux environs de 15 heures.

Un incendie ravageur a fait des sans abris à Tchakahonou. Comme à Sô-Ava, le feu a tout détruit sur son chemin à Tchakahonou. Les habitants ont perdu « maisons, greniers de maïs, des habits, des sacs de soja et de noix de palme, d’importante somme d’argent estimée à plus d’un million FCFA et d’autres biens utiles », a rapporté Le Grand Mono.

Selon les premières informations recueillies, l’incendie serait survenu suite au feu émis par un cultivateur dans un tas de feuilles mortes. Aidé par le vent, le feu a très vite embrasé une bananeraie. La première maison qui a été touchée par le feu est doté d’un panneau solaire, ce qui aurait empiré la situation.