Bénin: plusieurs chasseurs portés disparus à Kouandé

Des chasseurs partis à la chasse le 31 Décembre 2023 dans l’arrondissement de Guilmaro, commune de Kouandé dans le département de l’Atacora sont portés disparus.

Depuis le 31 Décembre 2023, six chasseurs sont restés introuvables dans l’arrondissement de Guilmaro, commune de Kouandé dans le département de l’Atacora. Ils sont partis à la chasse la veille du Nouvel An et n’ont plus donné signe de vie depuis lors.

Dans une interview accordée à Fraternité FM, le chef d’Arrondissement de Guilmaro, Victorin Dawli Tori a expliqué que les chasseurs, répartis en deux groupes, ont bravé l’interdiction de chasser dans le parc Pendjari émise par les autorités. La première équipe, composée de quatre personnes, dont trois frères originaires de Guilmaro centre et un individu de Kikré Kuka, s’est aventurée au cœur du complexe de Pendjari pour chasser. Malheureusement, un seul membre de cette équipe est revenu, donnant des informations contradictoires sur le sort de ses compagnons.

Le rescapé a indiqué que lui et ses amis ont été confrontés à un groupe armé non identifié. Il a réussi à s’échapper, mais on ignore ce qu’il est advenu des trois autres. Les variations dans ses déclarations ne permettent pas de déterminer avec précision ce qui s’est passé avec son équipe dans le parc. La deuxième équipe, dont les chasseurs sont originaires des villages de Kikré Kuka et Kedeku, est également portée disparue après avoir chassé dans la même zone interdite.

Le chef d’arrondissement de Guilmaro Victorin Dawli Tori a déclaré que les autorités communales, le commissaire d’arrondissement et le commandant des militaires détachés à Guilmaro ont été informés de la situation. Une patrouille des hommes en uniforme est en cours dans la zone. Les populations des zones environnantes ont été sensibilisées pour signaler toute découverte éventuelle concernant la situation de ces personnes disparues.