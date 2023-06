Bénin: plusieurs camions arrêtés à N’Dali pour infractions liées au transit

Les éléments du service régional de Lutte Contre la Fraude du Borgou-Alibori sont depuis le vendredi 23 Juin 2023 aux trousses des contrevenants en matière de transit. Plusieurs conducteurs de camion ont déjà fait les frais de leur entêtement.

Les éléments du service régional de Lutte Contre la Fraude du Borgou-Alibori sont déterminés à faire respecter les dispositions en vigueur dans le pays en matière de transit. En effet, déférent aux instructions du directeur général de la douane et droits indirects, Alain Yankati, ils ont lancé depuis le 23 Juin dernier, une répression contre les contrevenants en matière de transit.

L’opération consiste à rechercher et à réprimer les camions en transit n’ayant pas respecté les engagements souscrits dans les acquits à caution, à savoir le stationnement sur les parcs non autorisés par l’administration des douanes, le non respect des délais de route, etc.

Ainsi, l’opération a déjà permis aux éléments du service régional de Lutte Contre la Fraude du Borgou-Alibori d’interpeller plusieurs camions de transit en situation irrégulière dans les régions de NDALI et INA pour lesquels les prévenus sont sommés de payer les pénalités encourues en violant les dispositions des articles 193, 196, 203 du code des douanes punis par l’article 456 du même code.