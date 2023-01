Bénin: plusieurs agents des FDS élevés à divers grades

Plusieurs agents des forces de défense et de sécurité (FDS) ont été élevés à divers grades dans l’ordre national du Bénin. C’est à travers un décret de nomination pris par le président Patrice Talon en fin d’année passée.

A travers le décret №2022-728 en date du 22 décembre 2022 portant nominations et promotions à titre normal et militaire dans l’Ordre national du mérite du Bénin, le président Patrice Talon a élevé à divers grades des agents de forces de défense et de sécurité.

Ils sont plus d’une centaine d’agents de défense et de sécurité à bénéficier de cette reconnaissance pour les services rendus à la nation. Les agents promus proviennent de la Police républicaine, de l’Armée de terre, de l’Armée de l’air et de la Marine nationale.

Lire ici le décret de nomination de Talon