Le Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle (MESTFP) a procédé à la nomination des responsables administratifs et pédagogiques des lycées et collèges publics, au titre de l’année scolaire 2022-2023.

L’arrêté de nomination a été notifié aux Directeurs départementaux de Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle le 6 juillet 2022. Signé par le ministre Kouaro Yves Chabi, il comporte la liste de plus de 300 responsables nommés.