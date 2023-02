Bénin: plus de 179 millions FCFA disparaissent de la caisse d’une Mairie, le caissier en cavale

Le caissier de la trésorerie de la commune de Malanville est introuvable. Selon les informations rapportées depuis la matinée de ce jeudi 23 février 2023, le sieur Euphrem H. serait en cavale après la disparition de plus 179 millions FCFA de la caisse communale.

Plus de 179 millions FCFA portés disparus de la caisse communale de Malanville. Soupçonné, le caissier Euphrem H. aurait pris la clé des champs. Depuis trois jours, il est injoignable et introuvable. Selon la radio Fraternité FM basée à Parakou, l’intéressé faisait office de trésorier communal intérimaire suite au décès du titulaire.

Selon le média, une plainte est déjà déposée contre le suspect au commissariat central de Malanville, mais aussi à la Brigade économique et financière (Bef), bras armé de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), dans le cadre de la lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance.