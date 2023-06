Bénin – Perturbation dans la fourniture de l’énergie électrique: les questions de Alladatin à Adambi

- Publicité-

Les élus du peuple veulent comprendre ce qui se passe au niveau de la fourniture de l’énergie électrique. C’est à travers une question d’actualité que le député Orden Alladatin a saisi le ministre Samou Adambi sur le sujet.

Depuis quelques moments, les populations béninoises font face à la discontinuité dans la fourniture de l’énergie électrique alors que le gouvernement a annoncé avoir atteint l’autonomie énergétique. Pour mieux comprendre la situation, le député Orden Alladatin conformément à l’article 110 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, a posé une série de 4 questions au ministre Samou Adambi.

A travers cette question d’actualité l’élu du parti Union Progressiste le Renouveau et président de la commission des lois de l’Assemblée nationale demande au gouvernement de fournir des explications aux coupures répétées d’énergie électrique observées dans le pays. « …Nous observons ces derniers temps quelques perturbations au niveau de la fourniture de l’énergie électrique ; ce qui fait craindre à nos concitoyens le retour à nos années de triste mémoire d’avant l’avènement de la rupture’’, peut-on lire dans la question adressée au ministre de l’énergie.

- Publicité-

Question d’actualité:

REPUBLIQUE DU BENIN

ASSEMBLEE NATIONALE

(Neuvième Législature)

- Publicité-

Objet: Perturbations observées dans la fourniture de l’énergie électrique

Avant 2016, le secteur de l’énergie électrique s’est illustré par des crises énergétiques récurrentes à travers des délestages de longue durée, paralysant de ce fait l’administration et l’activité économique du pays avec des effets dommageables pour le bien-être des béninoises et béninois. Grâce aux actions hardies qui ont été engagées par le gouvernement dans tous les segments, la situation s’est améliorée de façon significative de manière à garantir à terme une autonomie énergétique à travers une fourniture d’électricité fiable, compétitive et de qualités aux béninoises et béninois.

Malheureusement, nous observons ces derniers temps quelques perturbations au niveau de la fourniture électrique ; ce qui fait craindre à nos concitoyens le retour à nos années de triste mémoire d’avant l’avènement de la rupture.

- Publicité-

C’est pour ces raisons que conformément à l’article 110 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, il est demandé au gouvernement :

1- La situation énergétique du Bénin de 2016 à ce jour (besoins des citoyens en matière d’énergie électrique et capacité de production) ;

2- Les causes des perturbations notées dans la fourniture électrique ces derniers temps ;

3- Le point des initiatives en cours et à venir tendant à renforcer les capacités énergétiques et l’indépendance énergétique du Bénin ;

4- Le point des réformes entreprises pour une meilleure gouvernance du secteur de l’énergie afin d’assurer à nos compatriotes les meilleures conditions d’accès à l’énergie électrique.

Fait à Cotonou, le 19 mai 2023

Honorable Orden ALLADATIN

Député à l’Assemblée NationaleLa Réponse du ministre

La réponse du ministre

Le ministre de l’Energie, Samou Adambi, était devant la Représentation nationale mercredi 14 juin 2023 pour répondre à la préoccupation des députés sir la fourniture de l’énergie électrique. Devant les élus du peuple, l’autorité ministériel a fait l’état des lieux après 2016.

Selon lui, de 2016 à 2019, la situation est caractérisée par une capacité de production opérationnelle peu satisfaisante et des délestages et coupures intempestives. Pour soulager les populations, le gouvernement a eu recours en urgence à la location de centrales thermiques mobiles pour une capacité totale de production de 180 Mw mis en service en décembre 2016. Mieux, l’Exécutif a initié la réhabilitation des centrales électriques de la Sbee situées à Parakou, Porto-Novo et Natitingou pour une capacité totale de 30 Mw.

La location de groupe électrogène étant très onéreuse, le gouvernement a lancé dès 2016 le processus de contractualisation pour la construction d’une centrale thermique moderne de 120 Mw à Maria-Gléta, a indiqué le ministre Samou Adambi. Il poursuit son exposé en précisant que depuis 2019 à ce jour, la capacité de production d’énergie électrique du Bénin est passée à 182 Mw.

En ce qui concerne la demande en électricité au Bénin, elle a évolué de 1 371GWh en 2016 à 2 010GWh en 2021 soit une évolution de 46,7%. La capacité disponible est passée de 82,28 Mw en 2016 à 235,435Mw en 2022 soit une évolution de 186%. Les coupures intempestives observées ces derniers temps selon le ministre, sont dues au vol de câbles électriques dont certains réseaux de malfrats se spécialisent. Mais des mesures sont en train d’être prises pour endiguer ce fléau, a rassuré l’autorité.