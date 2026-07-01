Bénin : Perpétue Kossouho démissionne du conseil communal de Zagnanado

Un changement est annoncé au sein du conseil communal de Zagnanado. Perpétue Kossouho, élue communale dans l’arrondissement de Banamè sous la bannière du Bloc républicain, a présenté sa démission au maire Damasse Akpoyété.

Dans une correspondance datée du 22 juin 2026, l’élue évoque des raisons personnelles et professionnelles pour justifier son départ. La lettre a été déposée au secrétariat de la mairie le même jour, avant d’être enregistrée le 23 juin sous le numéro 951. Perpétue Kossouho demande, dans son courrier, que les dispositions nécessaires soient prises pour permettre l’installation de son suppléant, Christian Esseka, conformément aux textes qui encadrent le remplacement des conseillers communaux démissionnaires.

Élue dans l’arrondissement de Banamè, elle avait été installée dans ses fonctions de conseillère communale le 14 février 2026. Son passage au sein du conseil communal aura donc duré environ quatre mois.

Selon les informations rapportées, cette démission intervient dans un contexte marqué par ses nouvelles responsabilités au sein de la Commission béninoise des droits de l’homme. Perpétue Kossouho y exerce les fonctions d’experte chargée de la protection des droits des enfants.

Son retrait du conseil communal devrait ainsi permettre de se conformer aux exigences liées au fonctionnement de cette institution, notamment en matière d’indépendance et d’incompatibilités.

La prochaine étape devrait être l’installation de Christian Esseka, son suppléant sur la liste du Bloc républicain à Banamè. La procédure devra être conduite par les autorités communales, conformément aux dispositions prévues par le Code de l’administration territoriale.