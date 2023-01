Bénin – Payement des agents électoraux: la Cena justifie le retard

Plus de deux semaines après la tenue des élections législatives du 8 Janvier 2023, les agents électoraux attendent toujours d’être payés. Ce retard dans le payement selon la commission électorale nationale autonome (CENA) est dû à l’amélioration du système de payement.

Encore quelques jours et les agents électoraux ayant servi dans les démembrements de la commission électorale nationale autonome (CENA) dans le cadre des élections législatives du 8 janvier 2023 seront payés. Face à leur impatience, les responsables de l’organe en charge des élections au Bénin les a rassuré.

Le président Sacca Lafia et ses collaborateurs affirment comprendre l’impatience de ces agents électoraux. « Nous vous remercions de votre attention et comprenons vos manifestations légitimes d’impatience », a reconnu la Céna. A les croire, le retard accusé par le payement n’est pas de leur fait mais de l’amélioration du système de payement.

« Il y a lieu de vous expliquer que des innovations en vue de l’amélioration du système de paiement sont la cause du temps mis à vous remplir de vos droits », se justifie la Cena.

Selon les responsables de l’institution, la cena depuis quelques temps et pour des raisons d’efficacité et d’efficience a opté pour les paiements par mobile money et cela nécessite un peu plus « d’attention et de temps pour s’assurer de la qualité du travail effectué à la base, en vue des paiements et d’éviter les doublons, les paiements indus et les oublis« .

En attendant le démarrage effectif des payements, la commission électorale nationale autonome (CENA) remercie les agents électoraux pour la patience et les rassure que tout est désormais mis en oeuvre

La Céna remercie ensuite les uns et les autres pour « la patience » et « assure que tout est maintenant mis en œuvre afin que dès les tout prochains jours de la semaine prochaine, les paiements commencent ». Une bonne nouvelle pour ces agents électoraux qui commencent par extérioriser leur mécontentement avec le retard observé.